В Ливнах обокрали парикмахерскую Раскрыть преступление и установить личность злоумышленника полицейским удалось в течение дежурных суток.





В полицию обратилась индивидуальный предприниматель и рассказала, что из ее парикмахерской, расположенной в городе Ливны, неизвестные похитили монитор, парфюмерию и принадлежности для стрижки.



Полицейские изучили запись с камеры видеонаблюдения, расположенной в парикмахерской, и установили, что в ночное время злоумышленник через запасную дверь проник в помещение и похитил имущество. Было установлено, что к противоправному деянию причастен местный житель 1983 года рождения.



Злоумышленник не стал отрицать свою причастность к данному преступлению. В настоящее время похищенное имущество изъято. Ущерб, нанесенный потерпевшей, составил 14500 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.





Орловское Информбюро

15 апреля 2020 года



