В Ливнах обокрали парикмахерскую

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В Ливнах обокрали парикмахерскуюРаскрыть преступление и установить личность злоумышленника полицейским удалось в течение дежурных суток.
В полицию обратилась индивидуальный предприниматель и рассказала, что из ее парикмахерской, расположенной в городе Ливны, неизвестные похитили монитор, парфюмерию и принадлежности для стрижки.
Полицейские изучили запись с камеры видеонаблюдения, расположенной в парикмахерской, и установили, что в ночное время злоумышленник через запасную дверь проник в помещение и похитил имущество. Было установлено, что к противоправному деянию причастен местный житель 1983 года рождения.
Злоумышленник не стал отрицать свою причастность к данному преступлению. В настоящее время похищенное имущество изъято. Ущерб, нанесенный потерпевшей, составил 14500 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.
Орловское Информбюро
15 апреля 2020 года