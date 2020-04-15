Нож как аргумент в споре Орловчанку будут судить за убийство.





Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Залегощенского района Орловской области. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



16 ноября 2019 года обвиняемая, находясь в своем доме в деревне Ореховка Залегощенского района Орловской области, распивала спиртные напитки в компании со своими знакомыми. В ходе распития спиртного она поссорилась со своим 56-летним знакомым и нанесла ему ранение ножом в область груди, от которого он скончался на месте.



В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

15 апреля 2020 года



