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Максим Ефременко: «План был: добиться максимальной высоты в спорте, получить «заслуженного» и закончить»

Двукратный чемпион мира по рукопашному бою Максим Ефременко, как и многие жители России, сейчас находится на самоизоляции. Наш спортсмен перешел от активной спортивной карьеры к тренерской. Чем еще занимается именитый спортсмен, узнала наш корреспондент Анастасия Дорохова.


На время вынужденных каникул Максим Ефременко приехал к родителям. Но о тренировках спортсмен не забывает. Ведет Максим Ефременко и онлайн-пары у студентов – орловец преподает в московском университете МВД России.

Максим Ефременко, двукратный чемпион мира по рукопашному бою: «Отлынивают ли студенты? Это дело каждого. Мне тут как-то сказали, что им задают даже больше, чем когда они находятся в стенах университета».

В 2019 году Максим Ефременко завоевал золото Чемпионата мира по рукопашному бою. Оно стало для нашего спортсмена вторым. Впервые Чемпионат мира покорился орловцу еще в 2015-м году. Второе золото Чемпионата мира помогло Максиму Ефременко добрать баллов для получения звания заслуженного мастера спорта. И поставило точку в спортивной карьере рукопашника.

Максим Ефременко, двукратный чемпион мира по рукопашному бою: «План действий был такой. Добиться максимальной высоты в спорте, получить звание заслуженного мастера спорта и закончить. Такой план давно был. Как только было понимание после Чемпионата мира, что все нормально, что баллов хватает, я уже строил планы по общественной деятельности, по тренерской».

Спортивный опыт Максим Ефременко передает как на основной работе – студентам в университете и подопечным на залах, так и на мастер-классах. Один из них прошел в начале 2020 года в Орле – городе, где боевые виды искусства давно и успешно развиваются.

Максим Ефременко, двукратный Чемпион мира по рукопашному бою: «Да, в нашем городе с боевыми видами все хорошо. Причина? Это, наверное, совокупность людей, тренеров, организаторов, которые живут в этом городе. Наверное, так просто совпало. Это зависит от количества хороших секций, количество хороших тренеров, куда родители хотят отдавать своих детей».



Анастасия Дорохова
15 апреля 2020 года
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