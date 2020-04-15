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В Орловской области отмечаются высокие темпы прироста заболеваемости коронавирусом

Сегодня состоялось заседание регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.


Как сообщает информационный портал Орловской области со ссылкой на
руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александра Румянцева, на текущий момент по результатам лабораторных исследований заболевание новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 41 человека. Большинство из них – прибывшие из города Москвы и Московской области и люди, контактировавшие с ними. 7 человек выздоровело.

9 апреля в Орловской области было подтверждено 5 новых случаев заболевания коронавирусом, 10 апреля - 7, 11 апреля - 5, 13 апреля - 5, 14 апреля - 7.

По состоянию на 14 апреля в регионе лабораторно обследовано на новую коронавирусную инфекцию 4338 человек, в том числе по эпидемиологическим показаниям - 2721 человек. Сегодня проведено обследование еще 330 человек.

Лабораторное обследование проводится у лиц, прибывших из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции при появлении у них признаков инфекционных заболеваний, больных внебольничными пневмониями, контактировавших с заболевшими новой коронавирусной инфекцией.

За всеми лицами с положительным результатом на новую коронавирусную инфекцию установлено медицинское наблюдение в условиях медицинских стационаров или в условиях домашней изоляции. Определены контактные лица, проведено лабораторное обследование. За контактными лицами также проводится медицинское наблюдение по месту регистрации.

Учитывая складывающуюся на территории Орловской области эпидемиологическую обстановку по новой коронавирусной инфекции, Управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) соблюдать режим самоизоляции, при ухудшении самочувствия остаться дома и вызвать врача на дом.

Получить дополнительную консультацию, передать информацию можно по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Орловской области:(4862) 42-91-82 (работает круглосуточно).


Орловское Информбюро
15 апреля 2020 года
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