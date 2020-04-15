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Митрополит Тихон призвал орловцев воздержаться от посещения храмов, а в Пасху - соблюдать социальную дистанцию

Эти и другие ограничения в деятельности религиозных объектов были озвучены сегодня на заседании регионального оперативного штаба по нераспространению коронавируса.


Введение дополнительных ограничений, как отметил митрополит Тихон, было сложным решением. Особенно в предпасхальные дни. Но безопасность людей превыше всего, потому орловцев призывают воздержаться от посещения храмов и молиться дома. Также на период сложной эпидобстановки внутри храмов отменено отпевание усопших.

Изменится и предстоящая праздничная служба.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Если придет достаточное количество людей, хотя мы их призываем остаться дома, то заутреннюю молитву мы будем начинать на улице».

К работе с прихожанами будут привлечены волонтеры, которые проследят, чтобы верующие находились друг от друга на безопасном расстоянии. При этом владыка Тихон подчеркнул, что запретить людям прийти в храм на молитву на Пасху Орловская митрополия не может.

Таким образом, пасхальные богослужения на Орловщине пройдут в соответствии с позицией, высказанной Святейшим Патриархом Кириллом, и в строгом соответствии с санитарными требованиями, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
15 апреля 2020 года
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