Митрополит Тихон призвал орловцев воздержаться от посещения храмов, а в Пасху - соблюдать социальную дистанцию Эти и другие ограничения в деятельности религиозных объектов были озвучены сегодня на заседании регионального оперативного штаба по нераспространению коронавируса.





Введение дополнительных ограничений, как отметил митрополит Тихон, было сложным решением. Особенно в предпасхальные дни. Но безопасность людей превыше всего, потому орловцев призывают воздержаться от посещения храмов и молиться дома. Также на период сложной эпидобстановки внутри храмов отменено отпевание усопших.



Изменится и предстоящая праздничная служба.



Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Если придет достаточное количество людей, хотя мы их призываем остаться дома, то заутреннюю молитву мы будем начинать на улице».

К работе с прихожанами будут привлечены волонтеры, которые проследят, чтобы верующие находились друг от друга на безопасном расстоянии. При этом владыка Тихон подчеркнул, что запретить людям прийти в храм на молитву на Пасху Орловская митрополия не может.



Таким образом, пасхальные богослужения на Орловщине пройдут в соответствии с позицией, высказанной Святейшим Патриархом Кириллом, и в строгом соответствии с санитарными требованиями, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

15 апреля 2020 года



