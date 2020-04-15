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В учреждениях соцзащиты Орловской области отменен личный прием граждан

Работа теперь ведется только удаленно.


Об этом на заседании регионального оперативного штаба по нераспространению коронавируса сообщила руководитель департамента социальной защиты Орловской области Ирина Гаврилина.

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты Орловской области: «Во всех структурных подразделениях, которые вели личный прием по предварительной записи, принято решение о запрете личного приема. И в настоящее время прием будет осуществляться только дистанционно - по электронной почте, по телефонной связи». 

Кроме того, в организациях с круглосуточным пребыванием людей введён карантин, а организации с дневным пребыванием приостановили свою работу.


Антон Киселёв
15 апреля 2020 года
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