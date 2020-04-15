«Все это похоже на тимуровское движение» В Орловской области работают несколько центров приема заявок от пожилых людей. Добровольцы в условиях коронавирусной инфекции помогают с покупкой продуктов и лекарств. В один из добровольческих центров заглянула наш корреспондент Татьяна Тимохина.





Диспетчеры волонтерского центра «Единой России» принимают звонки каждый день без выходных с 8 утра до 8 вечера. А с 10 часов добровольцы сами обзванивают тех пожилых людей, кто когда-либо обращался за помощью - рассказывают о мерах предосторожности, спрашивают о самочувствии и предлагают помощь.



Принимаются просьбы купить медикаменты, продукты, получить в поликлинике рецепт на лекарства. Это то, в чем волонтеры реально могут помочь.



Алексей Сёмин, волонтер центра «Единой России»: «Звонила женщина и просила пристроить котят, кто-то попросил установить банковское приложение на телефон. К сожалению, не все заявки мы можем выполнить, потому что в дом мы заходить не можем. Поэтому настроить телевизор, интернет или прибраться в доме и починить кран мы, к сожалению, не можем, хоть очень бы и хотелось».

В сутки принимают до 60 сигналов и более. Звонят в основном одинокие пожилые люди.



Любовь Алексеевна Кожемякова - одинокий человек, у нее никого нет. Своих волонтеров - Таню и Ангелину - знает в лицо. Они уже не в первый раз приносят ей продукты и лекарства, поэтому смело им и дверь открывает и деньги отдает. Признается: всё это ей напоминает тимуровское движение, в котором она участвовала в юные годы, а теперь в помощи молодых нуждается сама. Хорошо, что волонтеров немало.



Волонтеры стараются купить все по списку и найти товары именно тех марок, которые заказали пенсионеры. Вместе со сдачей предоставляют и чеки. Правда, долгие разговоры вести некогда - нуждающихся в такой же помощи немало. Телефон волонтерского центра практически не умолкает.



Телефон волонтерского центра «Единой России»: 8(4862)55-48-22.





Татьяна Тимохина

15 апреля 2020 года



