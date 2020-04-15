211 предприятий Орловщины получили разрешение на ведение производственной деятельности в условиях COVID-19 Об этом сегодня сообщил руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Геннадий Парахин на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.





Геннадий Парахин подчеркнул, что руководители предприятий, которые получили разрешение на ведение производственной деятельности взяли на себя обязательства по соблюдению санитарных и эпидемиологических мер безопасности.



В настоящее время все предприятия обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиком, большая часть предприятий также обеспечена бесконтактными термометрами, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

15 апреля 2020 года



