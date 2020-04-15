Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Коронавирус меняет привычный уклад жизни. Священнослужители призывают к домашней молитве.



- Полный цикл тестирования - на месте. Теперь тесты на вирус не будут отправлять в столицу.



- В региональном СК завершили расследование уголовного дела против жительницы Залегощенского района



- В Орле проводят обработку парков и скверов.



- Рецепт от соперников по спорту. Стрелок-кулинар, триатлонист-певец - мы расскажем, чем занимаются орловские спортсмены, находясь дома.



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Вести-Орёл

15 апреля 2020 года



