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В Орле будет организована онлайн-трансляция пасхальной службы

Об этом митрополит Орловский и Болховский Тихон сообщил во время прямого эфира губернатора Орловской области в Instagram.


Прямая трансляция праздничной службы будет вестись из Богоявленского собора.

Митрополит Тихон отметил, что прихожане привыкли ходить в храм, исповедоваться и причащаться. Но должно быть и послушание, и благоразумие, к которым призывает патриарх Кирилл.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Будем придерживаться мер безопасности, которые рекомендуют нам светские власти. Люди дома могут помолиться. Но самая главная молитва – это помощь ближнему: помочь убраться дома, помочь приготовить пасхальную трапезу, поделиться продуктами с теми, у кого их не хватает. И с нас Господь за это спросит. А у нас есть время подумать, есть время примириться с близкими, у нас есть время примириться с самим собой, поразмышлять, как мы живем, для чего живем». 

При этом владыка подчеркнул, что запретить людям прийти в храм на молитву на Пасху Орловская митрополия не может. К работе с прихожанами будут привлечены волонтеры, которые проследят, чтобы верующие находились друг от друга на безопасном расстоянии.

На данный момент в Орловской области по-прежнему зафиксирован 41 случай подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией, 7 человек из них выздоровели. Никто из заболевших не подключен к аппаратам ИВЛ. Ожидаются результаты тестирования по ряду граждан. 53 человека находятся в инфекционных отделениях различных больниц – за последние сутки добавились 6 случаев. 1479 жителей региона находятся на домашней изоляции, 99 из них добавились за последние 24 часа. 1407 человек сняты с наблюдения по прошествии 14 дней.


Артемий Лукьянчиков
15 апреля 2020 года
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