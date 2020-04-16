Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».

- В Орловской области поддержат пострадавший бизнес.





- Осторожнее с ответами. В полиции предупреждают о телефонных мошенниках.





- Запретить нельзя, можно попросить соблюдать социальную дистанцию, в том числе и в храмах. Митрополит Тихон обратился ко всем верующим области.





- Талантливы во всём. Чем занимаются знаменитые орловские спортсмены на самоизоляции? Вместе с нами вы их увидите не в спортивной форме.