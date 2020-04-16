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В Орловской области подтверждено еще 32 случая заболевания коронавирусом

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 16 апреля в Орловской области всего выявлено 73 случая заболевания коронавирусом, из них 7 человек выздоровели.


Новая коронавирусная инфекция была диагностирована у людей, прибывших в Орловскую область из иностранных государств, Москвы, Московской области, а также у граждан, контактировавших с заболевшими.
 
В настоящее время 18 граждан с коронавирусом проходят лечение в стационаре медицинских учреждений.
 
54 человека без COVID-19 находятся на карантине в медицинских учреждениях: 36 – в Городской больнице им. С. П. Боткина, 6 – в Мценской ЦРБ, 10 – в НКМЦ им. З. И. Круглой, 2 – в детском лагере «Ветерок» (обсерватор).
 
1479 граждан находятся на самоизоляции, так как вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими.
 
1407 человек сняты с медицинского наблюдения, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
16 апреля 2020 года
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