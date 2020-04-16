Минздрав России приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых из-за COVID-19

Плановая вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок, а также иммунизация по эпидпоказаниям в РФ приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сегодня помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов порталу «Будущее России. Национальные проекты» При этом вакцинация новорожденных в родильных домах сохраняется.





Орловское Информбюро

16 апреля 2020 года



