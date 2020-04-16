Минэкономразвития предложило перенести сроки введения новых правил сдачи экзаменов в ГИБДД

Так, введение новых правил проведения экзаменов для начинающих автолюбителей предложено перенести 1 апреля 2021 года. По мнению Минэкономразвития, перенос требования позволит автошколам, которые сейчас приостановили образовательный процесс, плавно интегрировать изменения процесса обучения и обеспечить своевременную сдачу экзаменов для всех желающих. Также планируется перенести сроки вступления в силу требования об оснащении грузового и пассажирского транспорта системой ГЛОНАСС ( на 31 мая 2021 года); требования о получении одобрения типа транспортного средства на перевозку опасных грузов и проведении испытаний цистерн для перевозки таких грузов (на 1 января 2022 года); применения оснований для отказа во внесении изменений в конструкцию транспортного средства в связи с отсутствием заключения и протокола в реестре заключений (на 1 февраля 2021 года).





Орловское Информбюро

16 апреля 2020 года



