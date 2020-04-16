На Орловщине поддержат пострадавший бизнес Вынужденная остановка в деятельности большинства предприятий хотя и замедлила, но не остановила реализацию национального проекта по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Выйти из непростой ситуации с наименьшими потерями помогут меры, которые уже озвучены руководством страны и правительством области.





Телефоны в региональном центре поддержки малого бизнеса сегодня не умолкают. За день сотрудники центра обрабатывают от 100 до 150 звонков. Клиентские менеджеры из-за коронавируса практически полностью перешли на дистанционные консультации. Валерия Ивахина, клиентский менеджер регионального центра «Мой бизнес»: «Сейчас больше всего беспокоит предпринимателей поддержка в плане отсрочки налогов. Они спрашивают, попадают ли они в перечень тех видов деятельности, которые озвучены в постановлении». Полный перечень налоговых преференций можно найти на сайте ведомства. В центре «Мой бизнес», который был создан в рамках национального проекта по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, свой план спасения. И это не только консультации. Владимир Асякин, директор НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»: «Мы сейчас снизили максимально процентную ставку по вознаграждению за наше поручительство - с 2,5% до 1,5%, то есть практически до минимума. Также мы готовы принимать обращения на какие-либо отсрочки платежей или на отсрочки по кредитам, то есть на пролонгацию действующих кредитов». Обслуживание действующих и получение новых льготных кредитов на поддержание бизнеса сегодня, пожалуй, самая больная тема в предпринимательском сообществе. Евгений Лыкин, уполномоченный по правам предпринимателей в Орловской области: «У многих субъектов предпринимательской деятельности сегодня уже встает вопрос о подошедших сроках платежей по кредитам, займам и прочим финансовым обязательствам, которые возникают». Региональный фонд микрофинансирования предпринимательства готов помогать уже сегодня. В этом году он выдал льготных займов более чем на 130 млн рублей. Подана заявка в Минэкономразвития на выделение дополнительных 200 млн на расширение микрокредитования. Кроме того разработан специальный порядок по предоставлению отсрочки по уплате основного долга. Иван Блажко, начальник отдела Фонда микрофинансирования предпринимательства Орловской области: «На текущий момент уже 15 человек подали заявление о предоставления такой отсрочки, в ближайшую пятницу мы их рассмотрим, и также пойдем навстречу по переносу сроков уплаты основного долга и процентов - по тем отраслям, которые пострадали от коронавирусной инфекции». Одна из первоочередных задач сегодня - сохранить рабочие места. Вопрос для большинства - из каких ресурсов платить заработную плату сотрудникам? Валерий Шевляков, исполнительный директор Ассоциации «Орловское региональное объединение строителей»: «Основной запрос это все-таки компенсировать, как минимум, в размере минимальной оплаты труда заработную плату сотрудникам от Фонда социального страхования. Это мера поддержки, которая в действительности даст возможность предпринимателям, организациям сохранить рабочие места. Это компенсирует время, поскольку предприниматель будет вынужден из своих ресурсов выплачивать заработную плату». Правительство региона принимает практически весь набор мер по поддержке и минимизации потерь малого и среднего бизнеса. Вадим Тарасов, зам. губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам: «На сегодняшний момент подготовлен пакет законов, согласно которым в первую очередь будет снижен упрощенный налог по упрощенной системе налогообложения - с 6% до 3% и с 15% до 7,5%». А еще в регионе действует запрет на применение штрафных и иных мер за долги по ЖКХ, планируется автоматически продлевать лицензии и разрешительные документы, работает оперативный штаб поддержки экспорта, введена отсрочка платежей арендаторам государственного и муниципального имущества. Рассматривается и еще целый ряд мер, которые будут вводиться в зависимости от развития ситуации.





Оксана Гранн

16 апреля 2020 года



