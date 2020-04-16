Автошколам предложено отказаться от очных занятий по теории Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой сайт Минпросвещения.





Автошколам в условиях пандемии коронавируса целесообразно отказаться от проведения очных занятий по теории и проводить их дистанционно, практические же занятия могут быть перенесены. Это следует из разъяснительного письма Минпросвещения РФ, размещенного в четверг на сайте министерства. Письмо направлено регионам, оно касается вопроса профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий в условиях пандемии. «В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19), предусмотренные примерными программами теоретические занятия целесообразно проводить с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения», - цитирует документ информационное агентство ТАСС.





Орловское Информбюро

16 апреля 2020 года



