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В Орловской области ОНФ продолжает мониторинг цен на социально значимые товары

Такая акция сейчас проходит по всей России.


Молоко, мясо, рыба, овощи, фрукты, яйца, масло - всего 24 позиции товаров, цены на которые фиксируют активисты «Молодежки ОНФ» в орловских магазинах. Цель мониторинга - не допустить значительного повышения стоимости на социально значимые продукты.
 
Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Мы отправим эту информацию в Москву. После этого будет понятно, где по регионам цены стали выше. Если цена будет значительно повышаться в нашем регионе на какие-то группы товаров, мы будем обращаться в антимонопольную службу».
 
Для мониторинга выбрали магазины трех самых крупных торговых сетей, куда за покупками ежедневно ходит большинство жителей. Из предложенного ассортимента эксперты фиксируют самый дешёвый в каждой группе товар. 
 
Сотрудники магазинов уверяют: цены с начала пандемии остались прежними. Покупатели, напротив, замечают, что продукты подорожали - правда, не за минувшие пару недель, а гораздо раньше. Но есть товары, которые подскочили в цене именно в последние дни. Подорожали чеснок, лимоны, а имбиря так и вообще на прилавках сетевых магазинов нет. Впрочем, эти продукты не входят в состав продовольственной корзины и цены на них проверять не будут. А ежедневную фиксацию цен на продукты первой необходимости активисты Общероссийского народного фронта планируют проводить по всей стране до конца периода самоизоляции.



Татьяна Тимохина
16 апреля 2020 года
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