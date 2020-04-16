Мошенники уходят на «удалёнку»

В УМВД предупреждают: самым перспективным для аферистов криминальным направлением в условиях всеобщей самоизоляции будет дистанционное мошенничество с банковскими картами.

По словам полицейских, криминальная схема в таких случаях всегда идентична: преступник звонит потерпевшему и представляется банковским работником, а после сообщает о неких транзакциях, совершаемых без ведома владельца карты. И, якобы, для их прекращения, узнаёт у абонента данные банковского счета.

Полиция напоминает: не принимайте быстрых решений. Помните, что главная цель злоумышленников - сбить вас с толку и не дать времени на обдумывание ситуации. Запомните: сотрудники финансовых учреждений никогда не попросят вас сообщить номер карты, CRV или пин-коды, и другие реквизиты. При любых действиях или операциях, которые вызывают у вас сомнение, обратитесь в колл-центр вашего банка.