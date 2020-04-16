В Орле продолжается уборка кладбищ

Убрали уже Наугорское, Афанасьевское и Лепёшкинское кладбища. Вывезено больше тысячи кубометров мусора. Работа ведется как вручную, так и с помощью техники.

Как отмечают в управлении коммунальным хозяйством, на каждом кладбище имеется место для складирования мусора, но посетители зачастую его туда не доносят. А те, кто приходит на могилы родных и друзей, заверяют - причина в том, что содержимое контейнеров вывозится не очень часто.

Представители УКХ заверили, что мусор с кладбищ будет вывезен до конца недели, а уже после Пасхи санитарная работа продолжится в штатном режиме.



На трех городских кладбищах установили семь дополнительных бункеров и настоятельно просят посетителей складировать мусор лишь в отведенных для этого местах.