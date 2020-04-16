В Орле решили продолжить программу «100 крыш»

Если течет крыша, жизнь в доме превращается в настоящий кошмар. В прошлом году это прочувствовали тысячи жителей многоэтажек. Телефоны администрации областного центра всю зиму и весну буквально разрывались от звонков. Коммунальщики латали в одном месте, десятки крыш стояли в очереди. Часть проблемы тогда удалось снять с помощью региональной программы «100 крыш».

Эта зима была очень добра к коммунальщикам, по сравнению с предыдущей. Ни наледей, ни сосулек, сплошной плюс. Однако последствия перепадов температур и обильных снегопадов 2019 года устранять приходится до сих пор. Текущие крыши стали настоящим стихийным бедствием. Пришлось даже вводить спецпрограмму на уровне региона. Тогда в нее вошли 98 многоквартирных домов. В этом году - почти в два раза больше.

Владимир Слезовский, замдиректора регионального Фонда капитального ремонта: «На 2020 год подпрограммой по ремонту кровель в Орловской области предусмотрен ремонт 173 крыш, только 59 - в городе Орле. На сегодняшний день у нас имеется документации на 41 дом».

Работы были начаты, как только позволила погода. На двух домах они уже завершены, на 25-ти - выбран подрядчик.

В связи с вынужденными выходными программа по капитальному ремонту крыш тоже приостановилась. Но только на практическом уровне. Все подготовительные процедуры идут своим чередом. Пять орловских домов - в процессе торгов, на 18 - готовят ПСД.

Ирина Каширская, начальник отдела капитального ремонта и расселения МКД УГХ администрации г. Орла: «Восемь домов планируется исключить из программы по капитальному ремонту в связи с тем, что жители отказались от проведения капремонта крыш, поскольку в 2020 году у них будет произведен полностью комплексный ремонт».

Чтобы войти в программу, жителям необходимо получить заключение жилищной инспекции, управляющие компании должны разработать проектно-сметную документацию и пройти экспертизу. И жители, и коммунальщики понимают: это шанс надолго забыть о текущей проблеме.

Больше всего претендуют на внеочередной капремонт крыши, конечно, пятиэтажки. У них самый большой износ, он намного превышает все допустимые нормы. Часть из них полностью меняет кровлю, используя деньги специальных счетов, остальные либо еще копят средства, либо готовят документы в расчете на продолжение программы.