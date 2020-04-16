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Среди новых заболевших на Орловщине 12 человек прибыли из Москвы

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.


Официальный комментарий губернатора области размещен в сетевых аккаунтах орловского регионального штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции: 

«На данный момент (на утро 16 апреля) у нас подтверждено ещё 32 случая заболевания коронавирусом. 12 - прибывшие из Москвы, 1 - прибыл из Санкт-Петербурга, у 19 - был контакт с больным, тут почти семьями. Все прибывшие были взяты сразу под контроль Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения.

Состояние всех удовлетворительное.

15 - город Орёл, 3 - город Болхов, 1 - Глазуновский район, 6 - Залегощенский, 1 - Верховский, 2 - Мценский район, 2 - г. Мценск, 1 - Орловский район, 1 - Ливенский район.

Общее число - 73 человека».




Орловское Информбюро
16 апреля 2020 года
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