Среди новых заболевших на Орловщине 12 человек прибыли из Москвы Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Официальный комментарий губернатора области размещен в сетевых аккаунтах орловского регионального штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции:



«На данный момент (на утро 16 апреля) у нас подтверждено ещё 32 случая заболевания коронавирусом. 12 - прибывшие из Москвы, 1 - прибыл из Санкт-Петербурга, у 19 - был контакт с больным, тут почти семьями. Все прибывшие были взяты сразу под контроль Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения.

Состояние всех удовлетворительное.

15 - город Орёл, 3 - город Болхов, 1 - Глазуновский район, 6 - Залегощенский, 1 - Верховский, 2 - Мценский район, 2 - г. Мценск, 1 - Орловский район, 1 - Ливенский район.

Общее число - 73 человека».









Орловское Информбюро

16 апреля 2020 года



