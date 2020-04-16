УМВД по Орловской области опубликовало рекомендации по предоставлению госуслуг Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции прием заявителей осуществляется по предварительной записи на портале госуслуг и по телефонам.





54-11-68, 54-13-06. Предоставление государственных услуг осуществляется по предварительной записи на портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru , а также по телефонам: Консультирование осуществляется по телефонам: 54-13-05 (получение патента и разрешения на работу, оформление трудового договора);

(получение патента и разрешения на работу, оформление трудового договора); 54-13-07 (оформление приглашений, виз, разрешения на временное проживание, вида на жительство);

(оформление приглашений, виз, разрешения на временное проживание, вида на жительство); 54-13-22 (приобретение российского гражданства).

(приобретение российского гражданства). 54-11-67 (оформление заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации).

(оформление заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации). 54-11-62, 54-11-63 (постановка на миграционный учет и регистрация по месту жительства иностранных граждан, оформление паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства и месту пребывания, снятие граждан Российской Федерации с регистрационного учета).





Орловское Информбюро

16 апреля 2020 года



