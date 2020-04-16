УМВД по Орловской области опубликовало рекомендации по предоставлению госуслуг

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УМВД по Орловской области опубликовало рекомендации по предоставлению госуслугИз-за угрозы распространения коронавирусной инфекции прием заявителей осуществляется по предварительной записи на портале госуслуг и по телефонам.
Предоставление государственных услуг осуществляется по предварительной записи на портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru
, а также по телефонам: 54-11-68
, 54-13-06
.
Консультирование осуществляется по телефонам:
- 54-13-05 (получение патента и разрешения на работу, оформление трудового договора);
- 54-13-07 (оформление приглашений, виз, разрешения на временное проживание, вида на жительство);
- 54-13-22 (приобретение российского гражданства).
- 54-11-67 (оформление заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации).
- 54-11-62, 54-11-63 (постановка на миграционный учет и регистрация по месту жительства иностранных граждан, оформление паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства и месту пребывания, снятие граждан Российской Федерации с регистрационного учета).
Орловское Информбюро
16 апреля 2020 года