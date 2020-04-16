Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 32 за сутки. Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионе достигло 73-х человек.



- Проверят и зафиксируют. Общественники отправились в рейд по орловским магазинам. Внимание - к ценам на социально-значимые товары.



- На двух домах уже появилась новая кровля, на 25-ти объектах - выбран подрядчик. Как региональная программа помогает справиться с текущей, в прямом смысле слова, проблемой?



- Кулинарные и творческие успехи орловских спортсменов. Как самоизоляция помогает раскрывать таланты?



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Вести-Орёл

16 апреля 2020 года



