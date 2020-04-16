В Орле впервые состоится музыкальный интернет-карантинник Местные музыканты помогут своим поклонникам пережить самоизоляцию.





Послушать лучшие песни лидера группы «Туризм» Владимира Вараксина и «Los Crocodilos» все желающие смогут 25 апреля с помощью стримов в социальных сетях.



Начало концерта – 19:00.



Ссылки на трансляции концертов появятся накануне концерта в группе мероприятия.





Орловское Информбюро

16 апреля 2020 года



