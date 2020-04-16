В программу «100 крыш» активно включились районы Орловской области Так, в прошлом году, в Хотынце кровли были отремонтированы по двум адресам. Потратили на это около 15 миллионов рублей.





Гаджи Мирзоев, начальник отдела поселковой работы администрации Хотынецкоого района: «Финансируется программа из Фонда капитального ремонта, они же определяют подрядчиков. Главная задача органов местного самоуправления своевременно получить документы, оказать содействие в воплощение этих программ и собрать протоколы собрания собственников жилья».

В 2020 году домов в Хотынецком районе, которые попали в подпрограмму, стало больше. Новые кровли появятся по трем адресам на улице Школьной и Строителей. Причем крыши не просто отремонтируют. Взамен старых плоских - спроектировали новые двускатные. Подрядчики обещают сдать все работы в срок.





Анна Вайсергисер

16 апреля 2020 года



