Ливенский пациент с COVID-19 прибыл из Москвы О его состоянии рассказал главврач Ливенской ЦРБ.





Вадим Сезин, главврач Ливенской ЦРБ: «На сегодняшний день у нас зарегистрирован один пациент с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Он находится в инфекционном отделении в специализированном боксе – это отдельно стоящее здание нашей Ливенской ЦРБ. Этот пациент приехал накануне из Москвы, он работает там вахтовым методом. Приехав в Ливны, он почувствовал себя плохо, поднялась температура, появились респираторные жалобы. Он позвонил в поликлинику, вызвал врача на дом, сказав, что недавно прибыл из Москвы. К нему была направлена специализированная бригада для взятия необходимых анализов. И он был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию в наше инфекционное отделение. Сегодня мы получили окончательные результаты – тест на коронавирус оказался положительным. На сегодняшний момент состояние пациента ближе к удовлетворительному, но у него есть температура, есть респираторные жалобы. Он получает всю необходимую терапию. Параллельно нами отрабатывались контактные лица, они все изолированы».

На сегодняшний день в Орловской области подтверждено еще 32 случая заболевания коронавирусом. По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 16 апреля в Орловской области всего выявлено 73 случая заболевания коронавирусом, из них 7 человек выздоровели.





Орловское Информбюро

16 апреля 2020 года



