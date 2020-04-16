COVID-19: семья из Хотынецкого района - на лечении в Орле Состояние заболевших - удовлетворительное.





В Хотынецком районе выявили семью, заразившуюся коронавирусом. История классическая - глава семьи вернулся с вахты домой.



Анна Булахтина, врач-инфекционист Хотынецкой ЦРБ: «8 апреля на одном из ФАПов фельдшером наблюдался больной, у которого повысилась температура. Она держалась в течение трех дней, потом она снизилась, но больной пожаловался на потерю обоняния - это один из признаков коронавирусной инфекции».

Пациента отправили в больницу им. Боткина, жену с детьми - в НКМЦ. Их самочувствие, по словам врачей, удовлетворительное.





Анна Вайсергисер

16 апреля 2020 года



