четверг 16.04.2020 19:41:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орловской области продолжают действовать учетно-заградительные посты на въездах в регион

Там фиксируют имя каждого, проводят термоконтроль, регистрируют пункты отправления и назначения. Наша съемочная группа наблюдала за работой поста в Хотынецком районе.


На 55 километре автодороги Орел - Брянск - Смоленск круглосуточно работает пост контроля. Останавливают все машины, которые движутся по орловскому направлению. Продолжить путь дальше можно только после разговора с сотрудником полиции. Придется ответить на вопросы - откуда и куда едете. А фельдшеру необходимо рассказать о своем самочувствии. С 2 апреля это обязательная процедура. Здоровым, то есть, с температурой не выше 37 градусов, желают счастливого пути. Водителей с симптомами заболевания в область не пустят.

Трасса - оживленная, поэтому около мобильного ФАПа выстраивается очередь. В среднем время ожидания 10-15 минут, но большинство водителей относятся к подобным мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции с пониманием.

В Хотынецком районе уже выявили семью, заразившуюся коронавирусом. История классическая - глава семьи вернулся с вахты домой.

Анна Булахтина, врач-инфекционист Хотынецкой ЦРБ: «8 апреля на одном из ФАПов фельдшером наблюдался больной, у которого повысилась температура. Она держалась в течение трех дней, потом она снизилась, но больной пожаловался на потерю обоняния - это один из признаков коронавирусной инфекции.

Пациента отправили в больницу им. Боткина, жену с детьми - в НКМЦ. Их самочувствие, по словам врачей, удовлетворительное.

Имена всех, кто прибывает в район, известны, с 1 апреля - 52 человека. Все - из Московской области, и все - на самоизоляции, но цифра ежедневно меняется.

Ольга Рябикова, глава Алёхинского сельского поселения: «Сегодня мы ожидаем приезд 13 человек, уже с некоторыми прибывшими мы связались. Они уже сегодня отзвонились в поликлинику, оставили о себе все данные».

Подтвержденных случаев заражения Covid-19 в регионе все больше.

Диагноз подтвержден еще у 32 орловцев. Таким образом, новая коронавирусная инфекция выявлена у 73 жителей региона. Семеро из них выздоровели. За все время сняты с наблюдения более 1400 человек.

Единственный способ остановить пандемию, как говорят врачи, - перекрыть все контакты в очаге заболевания. Здесь уже ответственность ложится на каждого из нас. 14 дней дома с семьей на самоизоляции помогут выиграть время, которое так необходимо ученым в поиске лекарства.


Анна Вайсергисер
16 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.