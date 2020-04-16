В Орловской области продолжают действовать учетно-заградительные посты на въездах в регион Там фиксируют имя каждого, проводят термоконтроль, регистрируют пункты отправления и назначения. Наша съемочная группа наблюдала за работой поста в Хотынецком районе.





На 55 километре автодороги Орел - Брянск - Смоленск круглосуточно работает пост контроля. Останавливают все машины, которые движутся по орловскому направлению. Продолжить путь дальше можно только после разговора с сотрудником полиции. Придется ответить на вопросы - откуда и куда едете. А фельдшеру необходимо рассказать о своем самочувствии. С 2 апреля это обязательная процедура. Здоровым, то есть, с температурой не выше 37 градусов, желают счастливого пути. Водителей с симптомами заболевания в область не пустят.



Трасса - оживленная, поэтому около мобильного ФАПа выстраивается очередь. В среднем время ожидания 10-15 минут, но большинство водителей относятся к подобным мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции с пониманием.



В Хотынецком районе уже выявили семью, заразившуюся коронавирусом. История классическая - глава семьи вернулся с вахты домой.



Анна Булахтина, врач-инфекционист Хотынецкой ЦРБ: «8 апреля на одном из ФАПов фельдшером наблюдался больной, у которого повысилась температура. Она держалась в течение трех дней, потом она снизилась, но больной пожаловался на потерю обоняния - это один из признаков коронавирусной инфекции.

Пациента отправили в больницу им. Боткина, жену с детьми - в НКМЦ. Их самочувствие, по словам врачей, удовлетворительное.



Имена всех, кто прибывает в район, известны, с 1 апреля - 52 человека. Все - из Московской области, и все - на самоизоляции, но цифра ежедневно меняется.



Ольга Рябикова, глава Алёхинского сельского поселения: «Сегодня мы ожидаем приезд 13 человек, уже с некоторыми прибывшими мы связались. Они уже сегодня отзвонились в поликлинику, оставили о себе все данные».

Подтвержденных случаев заражения Covid-19 в регионе все больше.



Диагноз подтвержден еще у 32 орловцев. Таким образом, новая коронавирусная инфекция выявлена у 73 жителей региона. Семеро из них выздоровели. За все время сняты с наблюдения более 1400 человек.



Единственный способ остановить пандемию, как говорят врачи, - перекрыть все контакты в очаге заболевания. Здесь уже ответственность ложится на каждого из нас. 14 дней дома с семьей на самоизоляции помогут выиграть время, которое так необходимо ученым в поиске лекарства.





Анна Вайсергисер

16 апреля 2020 года



