Единоросы в Орле подготовили пасхальные куличи для пожилых людей

В этом году из-за пандемии коронавируса пожилые люди праздник проведут дома. И не каждый сможет дойти до магазина за продуктами. Чтобы пенсионеры и ветераны не чувствовали себя одиноко, волонтеры преподнесли им подарок - доставили прямо на дом готовые пасхальные куличи.





Мария Семак

16 апреля 2020 года



