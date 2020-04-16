В первую декаду апреля в Урицком районе едва не разразилась экологическая катастрофа В работе регоператора по обращению с ТКО произошел сбой. Через некоторое время к контейнерам с мусором невозможно было подойти. К решению проблемы подключилась районная администрация и областные власти. Сейчас мусор вывезен, но вопросы остались.





Еще несколько дней назад мусорные площадки в Нарышкино, а их в поселке 70, были перегружены. То же самое происходило и в нескольких сельских поселениях. Администрацию Урицкого района атаковали звонками встревоженные жители.



Роман Тверской, глава администрации пгт Нарышкино: «С 30 марта стали поступать звонки от граждан, которые возмущались, что мусор не вывозится. Началась переписка с региональным оператором. Там ответили, что у них какие-то проблемы возникли с вывозом мусора. Обещали устранить в ближайшее время. Около 12 дней не вывозился мусор, но сейчас ситуация нормализуется».

Мы обратились за комментарием к руководству регоператора по обращению с ТКО. Как выяснилось, один из мусорных полигонов прекратил свою работу. И пять районов области чуть не впали в коллапс. Как сообщил генеральный директор Корпорации развития Орловской области Михаил Панченко, в результате переговоров власти и регоператор нашли компромисс. Ситуация стабилизировалась.



Мусор - вывезли. Сегодня большинство площадок с контейнерами уже пусты, но теперь тревогу забили экологи.



Алексей Гуртов, главный специалист по охране окружающей среды администрации Урицкого района: «Животные, птицы разносили это все по территории, сейчас ветреная погода, это все разлетается. Остается вопрос - кто это все будет убирать?».

На территории Нарышкино есть мусоросортировочный завод «Экоград», но он тоже в полную силу сейчас работать не может, поскольку территория просто завалена мусором. Регоператор должен был вывезти это еще в 2019 году.



Так что проблема остается. Пока она снята лишь частично. Вывоз мусора продолжает оставаться наиболее острым вопросом и для управляющих компаний, и для экологов, и конечно, для жителей.





Эва Стасюлевич

16 апреля 2020 года



