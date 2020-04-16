Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Еще 32 орловца заболели CОVID-19. Большинство - в областном центре. Какова ситуация в районах?



- В Урицком районе едва не разразилась экологическая катастрофа.

Как решилась мусорная проблема в отдельно взятой деревне?



- Когда благодарность - лучшая награда. Волонтеры доставили пасхальные куличи тем, кто сегодня в группе риска. Наша съемочная группа присоединилась к добровольцам.



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Вести-Орёл

16 апреля 2020 года



