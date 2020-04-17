В Орле ищут лучшего библиотекаря

С 1 по 15 мая жюри ежегодного городского конкурса «Лучший работник библиотек города Орла» рассмотрит и оценит предоставленные материалы, выберет трёх победителей.



Лауреаты удостоятся Почётной грамоты администрации города Орла и муниципальной премии в размере 34 тыс. рублей. Награждение планируется приурочить к Всероссийскому дню библиотек, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

17 апреля 2020 года



