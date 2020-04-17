Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин посадил саженец с орловской земли в рамках международной акции «Сад памяти»

Юрий Семин рассказал об участии в международной акции «Сад памяти»: «Мне подарили саженец с героической Орловской земли. Я посадил дерево, которое посвящаю своему дяде Павлу Филипповичу. Он прошёл всю войну и дошел до Берлина. «Сад памяти» пусть растет и набирает силы по всей стране! Пусть такой же крепкой будет память о подвиге наших людей. Присоединяйтесь!»



Орловская область присоединилась к Международной акции «Сад памяти», которая проходит с 18 марта по 22 июня в 85 субъектах Российской Федерации. Всего планируется посадить 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.



Акция проводится в городах и районах Орловской области. Несколько саженцев было решено передать нашим известным землякам. Кроме Юрия Семина, к акции присоединились: президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, телеведущий Владимир Березин, Герой России, летчик-космонавт Александр Мисуркин, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

17 апреля 2020 года



