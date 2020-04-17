В Орле идет весенняя уборка 1 апреля стартовал экологический двухмесячник.





Городские коммунальные службы и экологические бригады ежедневно очищают территории областного центра от мусора во всех районах, занимаются благоустройством.



В Заводском районе за минувшие две недели от мусора очищено около километра береговой линии, от пыли и грязи очищено 18 тыс. кв. метров улиц и 1 тыс. кв. метров дворов. В общей сложности вывезено 35 кубометров отходов. На улицах Емлютина, Комсомольской и Зеленина появились новые зелёные насаждения.



В Советском районе убрано 150 кубометров мусора также почти с километра береговой линии, 29 тыс. кв. м улиц и 40 тыс. кв. м дворов. Ведутся озеленительные работы — на улицах района высажены остролистный клён, липы, рябины, маньчжурский орех. Деревья высажены вдоль улиц Горького, Левый берег Орлика, 60-летия Октября, Наугорского шоссе, в сквере Семьи.



В Железнодорожном районе с обочин 4,5 км дорог вывезено 110 кубометров мусора. Высажено 70 деревьев и 52 кустарника, большая часть — вдоль ул. Ливенской.



В Северном районе от мусора очищено 1 га зелёных зон, от пыли и грязи — более 18 тыс. кв. метров улиц и 29,4 тыс. кв. метров дворов. Вывезено 20 кубометров отходов. Новые деревья высадили вдоль ул. Раздольной, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

17 апреля 2020 года



