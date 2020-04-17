Рассматривается возможность начать новый учебный год в онлайн-режиме Такую возможность не исключает Минобрнауки.





Как отмечает информационное агентство ТАСС со ссылкой на Валерия Фалькова, Минобрнауки РФ рассматривает возможность начала нового учебного года в дистанционном формате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.





Орловское Информбюро

17 апреля 2020 года



