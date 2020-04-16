Орловская область приобретёт ещё 50 аппаратов ИВЛ В настоящий момент на территории региона есть в наличии 368 таких аппаратов. Об этом глава региона Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира в Instagram.





Кроме того, ежедневно предприятия Орловской области производят 100 тысяч защитных масок. Также развернуты 200 коек в больницах им. Семашко и им. Боткина, еще 170 – в обсерваторе «Ветерок». В настоящий момент рассматриваются места для создания дополнительных обсерваций.



Сейчас в Орловской области зафиксированы 72 случая подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки добавились 32. 7 человек из заболевших ранее - выздоровели. 59 - помещено в инфекционные отделения медучреждений для проведения проверки, 5 из них добавились за прошедшие 24 часа. 1719 жителей региона находятся на домашней изоляции, по ним проводятся контрольные мероприятия. 1413 человек сняты с наблюдения по прошествии 14 дней.





Артемий Лукьянчиков

16 апреля 2020 года



