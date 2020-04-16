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Орловцам объяснили, как встать на учёт в службу занятости

Об этом рассказал начальник управления труда и занятости Александр Сотников во время прямого эфира в Instagram губернатора Орловской области Андрея Клычкова.


Подать заявление о постановке на учёт в органы службы занятости (признании безработным) можно через портал «Работа в России». Для этого надо быть зарегистрированным на сайте Госуслуг. Подробная инструкция есть на Интерактивном портале управления труда и занятости Орловской области.

В настоящий момент в связи с распространением коронавирусной инфекции органы службы занятости работают в дистанционном режиме. Личный приём не осуществляется. Удаленный режим подачи заявлений облегчает гражданам обращение за статусом безработного. Число вакансий в регионе на настоящее время составляет порядка 4,3 тысяч предложений рабочих мест.


Артемий Лукьянчиков
16 апреля 2020 года
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