Орловцам объяснили, как встать на учёт в службу занятости Об этом рассказал начальник управления труда и занятости Александр Сотников во время прямого эфира в Instagram губернатора Орловской области Андрея Клычкова.





Подать заявление о постановке на учёт в органы службы занятости (признании безработным) можно через портал «Работа в России». Для этого надо быть зарегистрированным на сайте Госуслуг. Подробная инструкция есть на Интерактивном портале управления труда и занятости Орловской области.



В настоящий момент в связи с распространением коронавирусной инфекции органы службы занятости работают в дистанционном режиме. Личный приём не осуществляется. Удаленный режим подачи заявлений облегчает гражданам обращение за статусом безработного. Число вакансий в регионе на настоящее время составляет порядка 4,3 тысяч предложений рабочих мест.





Артемий Лукьянчиков

16 апреля 2020 года



