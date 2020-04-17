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ВПР напишут в следующем году

Минпросвещения решило перенести всероссийские проверочные работы на следующий учебный год.


Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.
 
О переносе всероссийских проверочных работ на начало следующего учебного года Сергей Кравцов заявил на брифинге в правительстве. Видеозапись опубликована на сайте кабмина.
 
В конце этого учебного года учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов должны писать ВПР. В этом году принято решение из-за ситуации с коронавирусом перенести написание проверочных работ на следующий учебный год.
 
Сергей Кравцов,  министр просвещения: «После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года».
 
Как сообщается, решение о переносе ЕГЭ может быть принято после майских праздников.



Орловское Информбюро
17 апреля 2020 года
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