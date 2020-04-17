В Орловской области 12 новых случаев COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 11:20 17 апреля, в нашем регионе 85 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.





Орловское Информбюро

17 апреля 2020 года



