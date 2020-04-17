Минпросвещения запускает телепроект для подготовки школьников к ЕГЭ Со следующей недели для старшеклассников будут транслировать уроки, которые помогут им в подготовке к сдаче госэкзаменов.





Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге, запись которого опубликована на сайте правительства РФ Сергей Кравцов, министр просвещения: «Со следующей недели мы запускаем новый телепроект, направленный на подготовку старшеклассников для сдачи Единого государственного экзамена. Это ежедневные уроки на общественном телевидении, они начнутся с 27 апреля, и со следующей недели, с понедельника, на «Триколор ТВ», с 20 апреля, начнутся уроки по подготовке к Единому государственному экзамену».





Орловское Информбюро

17 апреля 2020 года



