В Орле скончался пациент с коронавирусом Официальный комментарий губернатора Орловской области.





губернатора Орловской области Андрея Клычкова опубликован в Официальный комментарийопубликован в сетевых аккаунтах регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции: «На данный момент (на утро 17 апреля) у нас подтверждено 12 случаев заболевания коронавирусом. 6 - прибывшие из Москвы, 6 - был контакт с больным. Все прибывшие были взяты сразу под контроль Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения. 5- город Мценск, 1- Залегощенский район, 2- г. Орёл, 2- Новосильский район, 1- Ливенский район, 1 - Орловский район. Я обещал держать жителей региона в курсе всех событий по эпидемиологической ситуации в регионе. Поэтому считаю необходимым сообщить вам печальную для всего региона новость: вчера вечером один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в больнице им.Боткина. Ему было 68 лет. В официальной статистике этот случай пока не указан, экспертиза ещё установит точную причину смерти, но факт остается – мужчина был с диагнозом COVID-19. Ещё раз призываю всех быть максимально острожными, соблюдать ограничительные меры, санитарно-гигиенические правила. Не рисковать собой, беречь родных и близких».







Орловское Информбюро

17 апреля 2020 года



