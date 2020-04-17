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В Орле скончался пациент с коронавирусом

Официальный комментарий губернатора Орловской области.


Официальный комментарий губернатора Орловской области Андрея Клычкова опубликован в сетевых аккаунтах регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции:
 
 
«На данный момент (на утро 17 апреля) у нас подтверждено 12 случаев заболевания коронавирусом. 6 - прибывшие из Москвы, 6 - был контакт с больным. Все прибывшие были взяты сразу под контроль Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения.
 
5- город Мценск, 1- Залегощенский район, 2- г. Орёл, 2- Новосильский район, 1- Ливенский район, 1 - Орловский район.
 
Я обещал держать жителей региона в курсе всех событий по эпидемиологической ситуации в регионе. Поэтому считаю необходимым сообщить вам печальную для всего региона новость: вчера вечером один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в больнице им.Боткина. Ему было 68 лет. В официальной статистике этот случай пока не указан, экспертиза ещё установит точную причину смерти, но факт остается – мужчина был с диагнозом COVID-19. Ещё раз призываю всех быть максимально острожными, соблюдать ограничительные меры, санитарно-гигиенические правила. Не рисковать собой, беречь родных и близких».
 



Орловское Информбюро
17 апреля 2020 года
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