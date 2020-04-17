В Орле сотрудники МЧС провели дезинфекцию остановочных павильонов

Меры предприняты с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Сегодня группа специальной обработки службы радиационной и химической защиты специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) провела дезинфекцию остановочных павильонов, расположенных в Заводском районе города Орла.

За полтора часа сотрудниками МЧС обработано 27 остановочных павильонов.

Санитарная обработка была организована с помощью пожарного автомобиля, сотрудники СПСЧ в специальных костюмах и с использованием средств индивидуальной защиты начали обрабатывать остановки ещё до восхода солнца, постепенно продвигаясь к выезду из города.

Для санитарной обработки использован водный раствор гипохлорита натрия, данный раствор является эффективным в момент его нанесения – активный хлор оказывает разрушающее воздействие.

Данная работа будет продолжена, ранним утром и поздним вечером сотрудники специализированной пожарно-спасательной части кроме остановочных павильонов будут обрабатывать здания и технику пожарно-спасательных подразделений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.