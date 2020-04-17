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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».
- Предъявите документы и расскажите о самочувствии. Как сегодня работают учетно-заградительные посты? И как в районах региона дают отпор вирусу?
- Об обстоятельствах непреодолимой силы и форс-мажоре. Комментарии Орловской торгово-промышленной палаты.
- Мусор вывезли - вопросы остались. Почему в Урицком районе пришлось подключаться местным властям?
- Сегодня День советской пожарной охраны. В истории чрезвычайного ведомства Орловской области есть скорбные страницы.
Вести-Орёл
17 апреля 2020 года