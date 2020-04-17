Коротко о главном «Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».





- Предъявите документы и расскажите о самочувствии. Как сегодня работают учетно-заградительные посты? И как в районах региона дают отпор вирусу?

- Об обстоятельствах непреодолимой силы и форс-мажоре. Комментарии Орловской торгово-промышленной палаты.

- Мусор вывезли - вопросы остались. Почему в Урицком районе пришлось подключаться местным властям?

- Сегодня День советской пожарной охраны. В истории чрезвычайного ведомства Орловской области есть скорбные страницы.

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Вести-Орёл

17 апреля 2020 года



