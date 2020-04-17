Работающим орловцам старше 65 лет, находящимся на самоизоляции, будет оформлен еще один больничный

Временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше на период самоизоляции с 20 по 30 апреля будет аналогичен тому, что действует в период с 6 по 19 апреля.

«Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы», - сообщил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В связи с этим ФСС просит работодателей Орловской области как можно быстрее направить в отделение Фонда данные на работников в возрасте 65 лет и старше.

Возможность для получения листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске, реализована в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного. Этот механизм позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время, сообщает информационный портал Орловской области.



В настоящий момент по временному порядку за период с 6 по 19 апреля выплату уже получили почти 4500 жителей Орловской области.