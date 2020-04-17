Сегодня в России все огнеборцы со стажем отмечают День советской пожарной охраны

17 апреля 1918 года был подписан декрет Совнаркома «Об организации государственных мер по борьбе с огнем».

С этого времени советская пожарная охрана развивалась, не уступая западным державам, а многие изобретения в сфере борьбы с огнем принадлежали нашим соотечественникам. Настоящим испытанием для службы стала Великая Отечественная война, когда в день приходилось тушить тысячи пожаров. Решающая роль советским пожарным принадлежала и при ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

В истории чрезвычайного ведомства Орловской области есть скорбные страницы именно советского периода пожарной охраны: младший лейтенант Александр Комоско и сержант Юрий Лапшин (пожарные ПСЧ № 3 по охране Железнодорожного района города Орла) в 1984 году погибли при тушении Дворца пионеров имени Гагарина. Ценой своей жизни двое отважных пожарных помогли отстоять здание и находившееся там оборудование.