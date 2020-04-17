пятница 17.04.2020 15:51:54 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

За просрочку не накажут

Банки готовы предоставлять заемщикам - физическим лицам - отсрочки и льготы по уплате сразу по трем видам кредитных продуктов.


В первую очередь это ипотека. Льготная сумма - до полутора миллионов. По автокредиту преференции даются на 600 тысяч рублей. Для потребительских кредитов максимум составляет 250 тысяч рублей.
 
Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам: «Губернатором области сегодня подписан документ и отправлено на имя председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина предложение увеличить эту сумму. Посмотрим, как дальше будут реализовываться на федеральном уровне эти решения. Надеюсь, что они будут приняты и поддержаны федеральным правительством, и лимиты по кредитным ресурсам, по которым граждане смогут обращаться в банки, будут увеличены».



Оксана Гранн
17 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.