За просрочку не накажут Банки готовы предоставлять заемщикам - физическим лицам - отсрочки и льготы по уплате сразу по трем видам кредитных продуктов.





В первую очередь это ипотека. Льготная сумма - до полутора миллионов. По автокредиту преференции даются на 600 тысяч рублей. Для потребительских кредитов максимум составляет 250 тысяч рублей. Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам: «Губернатором области сегодня подписан документ и отправлено на имя председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина предложение увеличить эту сумму. Посмотрим, как дальше будут реализовываться на федеральном уровне эти решения. Надеюсь, что они будут приняты и поддержаны федеральным правительством, и лимиты по кредитным ресурсам, по которым граждане смогут обращаться в банки, будут увеличены».





Оксана Гранн

17 апреля 2020 года



