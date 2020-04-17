Орловские храмы - под контролем пожарного надзора

И хотя сейчас в церквях практически нет прихожан, инспекторы провели профилактические рейды, напоминая священнослужителям о правилах безопасности.

Объектами повышенной пожарной опасности храмы инспекторы считают потому, что среди церковной утвари немало предметов из дерева и тканей, при том что открытый огонь свечей и лампад является неотъемлемой частью православного богослужения.

Инспекторы Госпожнадзора провели противопожарные профилактические обследования 109 объектов - это храмы и церкви на территории Орловской области. Акцент был сделан на проведение инструктажей, лекций, бесед и консультаций с ответственными лицами за пожарную безопасность. В некоторых храмах и церквях были проведены практические тренировки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.