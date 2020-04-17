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В Орле пять общественных организаций объединились, чтобы отремонтировать памятник погибшим на фронтах Великой Отечественной


Последнее время памятник в небольшом сквере на ул. Ляшко был в печальном состоянии. К восстановлению стелы и стенда с фотографиями и фамилиями жителей привокзального района, которые ушли защищать Родину и не вернулись домой, приступили сразу несколько общественных организаций. Недавно указом губернатора области был создан центр патриотического воспитания «Патриот 57», основная цель которого - консолидация всех общественных организаций патриотической направленности.
 
Патриотическая работа это не только дань памяти погибшим землякам, но и каждодневная забота о ветеранах и членах их семей. Сегодня практически все участники общественных организаций, кроме участия в поисковых работах, восстановлении и благоустройства мемориалов, курируют стариков, помогая им в это сложное время.
 
Памятник отреставрируют к началу мая, а работа патриотических организаций будет продолжена.



Эва Стасюлевич
17 апреля 2020 года
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