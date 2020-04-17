Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 12. В регионе увеличивается число орловцев, заболевших коронавирусом. На сегодня зафиксировано 85 случаев.



- Работающие пенсионеры старше 65 лет останутся дома до конца апреля. Больничный - продлят. Оформить лист нетрудоспособности можно дистанционно.



- 17 апреля 1918 года был подписан декрет о создании службы для борьбы с огнем. Сегодня этот день считают профессиональным праздником около 1000 орловцев. Но проводят они его - на посту.



- Три дня до Великого Христова Воскресенья. Служители Церкви призывают верующих по возможности остаться на праздник дома.



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Вести-Орёл

17 апреля 2020 года



