РПЦ: большинство людей прислушались к призыву патриарха не ходить в храмы Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.





Владимир Легойда отметил, что на неделе, предшествующей Вербному воскресенью, в храмы пришло в 4-5 раз меньше людей, чем обычно.



Слова Владимира Легойды приводит информационное агентство : «Большинство людей прислушиваются к призыву патриарха не ходить в храмы, но это зависит от ситуации в конкретном регионе, какой там призыв. На неделе до Вербного воскресения (в этом году - 12 апреля) количество людей в московских храмах в среднем было меньше в 4-5 раз». Словаприводит информационное агентство РИА-НОВОСТИ «Большинство людей прислушиваются к призыву патриарха не ходить в храмы, но это зависит от ситуации в конкретном регионе, какой там призыв. На неделе до Вербного воскресения (в этом году - 12 апреля) количество людей в московских храмах в среднем было меньше в 4-5 раз».

По его словам, на этой неделе людей еще меньше, «ведь в столичных храмах остаются только священники, пономари и те, кто помогают, например, организовать трансляцию».



11 апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. После этого подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.



19 апреля православные христиане отмечают праздник Воскресения Христова или Пасху. В Орловской области митрополит Орловский и Болховский Тихон и епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий обратились к пастве с просьбой воздержаться от посещения храмов в ближайшие дни в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Обращение можно посмотреть здесь.





Орловское Информбюро

17 апреля 2020 года



